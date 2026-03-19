Vești bune pentru pacienții Spitalului de Recuperare Borș: echipa medicală a spitalului se mărește, prin alăturarea unor medici specialiști dedicați și bine pregătiți, care vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

Noii membri ai echipei sunt: Bolohan Olivia – medic specialist în laboratorul de analize medicale, Ilisiu Andrada – medic specialist pneumologie, Cocian Georgiana – medic specialist medicină internă, Măgurean Ioana – medic specialist epidemiologie, Pasca Gabriel – medic specialist recuperare, medicină fizică și balneologie, Popescul Florentina – medic specialist alergologie și imunologie clinică. Totodată, dr. Timiș Corina, medic specialist pediatrie, va asigura consultații în ambulatoriul de specialitate în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 08:00 și 16:00.