Detașamentul de Pompieri Baia Mare intervine în aceste momente în municipiul Baia Mare, la Colegiul Tehnic „Baritiu” de pe strada Culturii, unde a fost semnalat un miros de gaz, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

La fața locului acționează un echipaj de stingere, un echipaj medical, urmând să intervină și un echipaj CBRN, pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor riscuri.

Totodată, au fost alertate echipele furnizorului de gaz, care se deplasează pentru verificări de specialitate.

Din motive de siguranță, conducerea intervenției a decis evacuarea preventivă a liceului, până la clarificarea situației și eliminarea oricărui pericol.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Au fost evacuați 286 de elevi, 25 de cadre didactice si 16 muncitori, care se ocupau de renovarea liceului.