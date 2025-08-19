Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a participat la Festivalul „Tradiții Săpânțene”, organizat la Săpânța în memoria lui Ioan Stan Pătraș, creatorul Cimitirului Vesel și personalitate emblematică a Maramureșului Istoric. Evenimentul s-a desfășurat în continuarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Maramureșului.

„M-a bucurat nespus să văd tineri care duc mai departe moștenirea strămoșilor noștri, păstrând tradițiile vii prin dans, muzică și port popular. Asta îmi dă certitudinea că Maramureșul are un trecut bogat, dar are și un prezent viu și un viitor strălucit”, a declarat Ionel Bogdan.

Deputatul liberal a adresat mulțumiri primarului comunei Săpânța, Gheorghe Stan, „pentru implicarea și dragostea cu care sprijină cultura și tradițiile locale”.

La festival au fost prezenți și alți reprezentanți ai PNL, printre care Rudolf Stauder, Oros George Alexandru, Călin Bota și Florin Alexe.