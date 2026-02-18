Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o procedură de recrutare pentru cinci specialiști IT care vor face parte din echipa responsabilă de dezvoltarea și optimizarea sistemului informatic MySMIS2021 / SMIS2021+, platforma prin care sunt gestionate fondurile europene în România.

Posturile sunt disponibile pe perioadă determinată, cu contracte valabile până la finalul anului 2028.



Posturi scoase la concurs

2 posturi – Administrator infrastructură IT (minimum 5 ani experiență)

1 post – Administrator servere aplicații (minimum 5 ani experiență)

1 post – Administrator baze de date & Data Warehouse (minimum 5 ani experiență)

1 post – Expert interoperabilitate sisteme informatice (minimum 3 ani experiență)



Salarii atractive

Salariile brute lunare oferite sunt:

26.000 lei pentru posturile de administrator infrastructură IT, administrator servere aplicații și administrator baze de date & Data Warehouse;

25.000 lei pentru postul de expert interoperabilitate sisteme informatice.

Cerințe pentru candidați

Candidații trebuie să aibă studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecomunicații sau științe economice, experiență solidă în domeniul vizat, cunoștințe de limba engleză la nivel mediu și capacitatea de a lucra eficient în echipă.

Reprezentanții ministerului subliniază că își doresc profesioniști implicați, care să contribuie la dezvoltarea unor soluții digitale esențiale pentru gestionarea fondurilor europene.



Calendarul concursului

Depunerea dosarelor: până la data de 2 martie 2026;

Interviurile: programate pentru 6 martie 2026.

Detalii complete privind condițiile de participare, atribuțiile posturilor și bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul oficial al ministerului, la secțiunea Carieră.