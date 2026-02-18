Locuitorii din Baia Mare au parte de o perioadă de vreme rece, cu cer predominant noros și precipitații mixte, în funcție de evoluția temperaturilor din cursul zilei. Meteorologii anunță valori maxime de aproximativ 7 grade Celsius, însă pe timpul nopții temperaturile vor coborî sub pragul înghețului, ajungând la -4 grade Celsius.

În aceste condiții, ploile se pot transforma treptat în ninsoare, mai ales în intervalele în care valorile termice se apropie de 0 grade. Există posibilitatea formării poleiului, în special dimineața și seara, ceea ce poate îngreuna traficul rutier și deplasările pietonale.

În această seară, preț de minute bune, a nins.

Pentru următoarele zile, prognoza indică menținerea unui regim termic scăzut, cu maxime cuprinse între 2 și 5 grade Celsius și minime negative pe timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteorologice extreme anunțate momentan.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

VEZI AICI IMAGINI CU ZAPADA: https://youtube.com/shorts/9eAh3oQpRLc?feature=share