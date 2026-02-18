Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației invită publicul, și în acest an, să viziteze expoziția caritabilă „Mărțișor. Tradiție și simbol”, organizată în cadrul proiectului „Eu sunt pui de moroșan”, ajuns la cea de-a XV-a ediție.

Mărțișoarele expuse sunt realizate cu grijă și suflet de către copii, fiecare dintre ele purtând nu doar simbolul primăverii, ci și un mesaj de speranță. În schimbul unei donații, vizitatorii pot oferi un mărțișor unei persoane dragi și, totodată, pot contribui la o cauză nobilă.

Fondurile strânse vor fi direcționate către Larisa, o fetiță veselă și plină de lumină, diagnosticată cu mielită transversă. Pentru a putea continua tratamentul și procesul de recuperare, ea are nevoie de sprijinul comunității.

Organizatorii transmit că fiecare gest contează, iar fiecare donație înseamnă o șansă în plus pentru ca Larisa să poată zâmbi din nou.

Proiectul este realizat cu sprijinul Asociației „Suntem vocea lor”, organizație implicată în susținerea cazului Larisei.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 februarie – 4 martie, la Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației.