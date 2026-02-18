Comunitatea din Maramureș și românii din țară și din diaspora își iau rămas-bun de la Gheorghe Chindriș Vălenaru, personalitate dedicată promovării tradițiilor românești și implicată activ în viața culturală și comunitară.

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 19 februarie 2026, de la ora 12:00, la Muzeul Gheorghe Chindriș Vălenaru, în satul natal Ieud, județul Maramureș. Ulterior, înhumarea va avea loc la cimitirul bisericii greco-catolice din Ieud, Șes. Priveghiul este programat miercuri, 18 februarie, începând cu ora 18:00, la același muzeu, ridicat de acesta în satul său de suflet.

Evenimente comemorative în țară

În paralel, în mai multe localități din țară vor fi organizate momente de reculegere și evenimente comemorative dedicate memoriei sale. Reprezentanții Asociația „Avram Iancu” Beiuș au anunțat că, din cauza vremii instabile și a distanței mari până la Ieud, vor marca momentul dureros printr-un eveniment organizat la Beiuș. În primăvară, membrii asociației vor depune o jerbă de flori la mormânt și vor vizita muzeul care îi poartă numele.



Un destin dedicat tradițiilor românești

Născut în 1960, în Ieud, Gheorghe Chindriș a urmat studii la Cluj-Napoca și la Institutul de Mine din Petroșani, având o carieră solidă în domeniul minier, inclusiv în cadrul companiei Cupru Min Abrud, unde a ocupat funcții de conducere.

Stabilit o perioadă în Statele Unite, a fost cofondator al Societății Culturale Româno-Americane „Avram Iancu” și inițiator al proiectului „Satul românesc din America”, dedicat păstrării identității naționale peste hotare. A sprijinit organizarea unor ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric la Ieud și a susținut numeroase evenimente culturale, atât în România, cât și în diaspora.

Întors în țară, a fondat Muzeul „Chindriș Vălenaru” din Ieud și a inițiat „Simpozionul Internațional Arc peste Atlantic – Recunoștință satului nostru Ieud”, reunind intelectuali, artiști și oameni de cultură din întreaga țară și din comunitățile românești din SUA.

Prin întreaga sa activitate, Gheorghe Chindriș Vălenaru a promovat valorile tradiționale, credința și identitatea românească, lăsând în urmă o moștenire culturală importantă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască veșnică pomenire.