Ministerul Educației susține că doar 1,4% dintre profesorii titulari vor fi nevoiți să predea la alte școli pentru a-și completa norma didactică, de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

Ministerul Educației face precizări după creșterea normei didactice și transmite că aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli.

Ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare – se arată într-un comunicat de presă.

Situația a fost transmisă de către Inspectoratele școlare județene.

Ministerul spune că a avut în vedere să evite fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în trei sau mai multe unităţi şcolare.

Probleme se pare că vor apărea în cazul normelor pentru suplinitori. Acestea vor fi distribuite săptămâna viitoare, când se va vedea și dacă unii dintre suplinitori vor rămâne fără catedră – așa cum au avertizat sindicaliștii din Învățământ. Reamintim că aceștia protestează de mai multe zile, nemulțumiți de schimbările din Educație și amenință cu boicotarea noului an școlar.