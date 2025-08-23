Schimbări pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate. Aceștia ar putea fi nevoiți, din nou, să achite taxe pentru o parte dintre serviciile consulare, după ce Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat reintroducerea unor tarife eliminate în urmă cu opt ani.

Potrivit instituției, măsura are ca scop îmbunătățirea calității și rapidității serviciilor oferite în diaspora.MAE propune modificarea Legii 198/2008 privind serviciile consulare, revenind asupra unor taxe eliminate în 2017.

Proiectul de act normativ va fi lansat în dezbatere publică începând de vineri seara, urmând să fie adoptat cel mai devreme la 1 ianuarie 2026, dacă va primi aprobarea Guvernului.

Taxele care vor fi reintroduse

Directoarea generală a Departamentului consular, Oana Darie, a explicat care sunt principalele schimbări propuse:

Documente de călătorie – reintroducerea taxei de 55 de euro, cu excepția cazurilor în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate;

Vize de lungă ședere – creșterea tarifului de la 120 la 200 de euro;

Servicii notariale – reducerea taxei pentru traduceri de la 30 la 20 de euro, dar majorarea de la 20 la 30 de euro pentru legalizarea traducerilor.În schimb, taxele pentru serviciile de stare civilă rămân eliminate.

Ce venituri sunt estimate

Potrivit calculelor MAE, dacă aceste taxe ar fi fost aplicate în 2024, instituția ar fi încasat aproximativ 39 de milioane de euro. Din această sumă, 18 milioane de euro ar fi provenit doar din vizele de lungă ședere, iar aproape 9 milioane de euro ar fi revenit direct bugetului MAE.

Taxele pentru vize vor fi împărțite: jumătate către bugetul de stat, jumătate către minister. În schimb, sumele colectate pentru restul serviciilor vor constitui venit integral al MAE.În 2024, consulatele României au prestat peste 923.000 de servicii consulare, majoritatea în regim gratuit.

„În ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate gratuit”, a declarat Lucreția Tănase, secretar general al MAE. Oficialii spun că noile taxe vor asigura fondurile necesare pentru digitalizarea și extinderea serviciilor oferite românilor din diaspora.Proiectul de lege ar putea suferi modificări în perioada dezbaterii publice, înainte de a fi trimis spre adoptare Guvernului.