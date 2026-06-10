Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, se pronunță împotriva variantei unui guvern tehnocrat, susținând că viitorul Executiv trebuie să aibă o susținere politică clară și să fie legitimat de votul cetățenilor.

„Nu cred într-un guvern tehnocrat. Mai ales unul în care PSD și-a aranjat deja influența. Votul meu în BPN al PNL și al majorității colegilor cu care am vorbit în aceste zile va fi de respingere a acestei formule de guvern tehnocrat, care nu are în spate o susținere politică, legitimată de votul românilor”, a declarat Ionel Bogdan.

Parlamentarul liberal consideră că, în cazul unei noi desemnări pentru formarea Guvernului, soluția trebuie să fie una politică.

„În etapa a doua, la următoarea desemnare, este nevoie de un guvern politic și asumat de unul sau mai multe partide politice”, a afirmat acesta.

Ionel Bogdan susține că actualul context necesită stabilitate și responsabilitate din partea clasei politice, respingând ideea unor formule de guvernare pe care le consideră lipsite de susținere democratică.

„România nu are nevoie de experimente politice, are nevoie de decizii ferme și responsabilitate”, a transmis deputatul PNL de Maramureș.