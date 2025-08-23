Duminică, 31 august 2025, începând cu ora 17:00, comuna Groșii Țibleșului va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a manifestării „Tradiții și obiceiuri de la poalele Țibleșului”, o adevărată sărbătoare a folclorului și a portului popular. Evenimentul reprezintă întâlnirea anuală a fiilor satului, adunând artiști, ansambluri și localnici într-o atmosferă autentic maramureșeană.

Pe scenă vor urca numeroși invitați: Onișor Pop, Andreea Ghițiu, Adela Șanta, Rafila Bârboș, Livia Neag, Simona Neag, Mariana Cușner, Teodor Suci (fluier), Mărioara Pop, Viorica Costenar, Victoria Petreniuc, Valerica Dancoș, Ana Maria Gherghel și Mihaela Ghișe.

În cadrul programului artistic vor participa și:

Copiii de la Școala Generală „Ben Corlaciuc” – Groșii Țibleșului

Elevii de la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan”

Ansamblurile folclorice: „Păstrătorii tradiției” și „Mălinul” – Tăuții Măgherăuș ,

„Mlădițe maramureșene” – Clubul de Artă Zestrea ,

„Țibleșul” – Groșii Țibleșului și „Zestrea” – Rogoz.

Evenimentul este prezentat de Maria Pop și Onișor Pop și este organizat de Primăria și Consiliul Local Groșii Țibleșului, împreună cu Ansamblul folcloric „Țibleșul” și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.

Manifestarea își propune să păstreze și să transmită mai departe frumusețea tradițiilor și a obiceiurilor din zona Țibleșului, oferind publicului un spectacol autentic, cu muzică, dans și port popular.