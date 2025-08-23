Papa Leon ar urma să meargă în Liban, în prima călătorie apostolică în afara Italiei. Anunțul a fost făcut de un înalt oficial catolic libanez, care nu a oferit o dată exactă, dar a precizat că vizita ar putea să aibă loc „până în decembrie”.

Potrivit oficialului libanez, se poartă discuții referitoare la o vizită a Papei Leon al XIV-lea spre sfârșitul anului. Vizita nu a fost confirmată de Vatican. Însă un oficial, care a solicitat să rămână anonim, a declarat pentru Reuters că aceasta ar putea face parte dintr-un turneu în care va pleca liderul Bisericii Catolice și care va include și Turcia.

Libanul numără peste două milioane de catolici, arată statisticile Vaticanului. Călătoriile peste hotare au devenit o parte importantă a papalității moderne, prin care papii răspândesc credința și desfășoară activități de diplomație internațională.

Până la prima vizită, Papa Leon al XIV-lea le cere catolicilor ca vineri, când este sărbătorită „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, să trăiască o zi de post și rugăciune pentru pace în Ucraina și în alte țări devastate de război.