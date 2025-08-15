Miercuri și joi, la Sighișoara s-a disputat Citadela Cup, o întrecere cu caracter amical, la care au participat patru echipe din Liga Zimbrilor. Minaur a reușit să obțină victorii în ambele zile.

Rezultatele de miercuri: CSM Sighișoara – CSU Suceava: 38-31 (21-12); CS Minaur Baia Mare – CSM București: 31-29 (14-15)

Rezultatele de joi: CSU Suceava – CSM București: 29-34 (12-16); CSM Sighișoara – CS Minaur Baia Mare: 24-36 (11-18)

Trei dintre jucătorii echipei noastre nu au făcut deplasarea la Sighoșoara: Anton Terekhov, Stefan Vujic și Alexandru Măgurean. În al doilea meci nu a evoluat deloc Tudor Botea.

CSM Sighișoara – CS Minaur Baia Mare: 24-36 (11-18)

Sala Polivalentă “Radu Voina” din Sighișoara

Aruncări de la 7m: 5-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 6-8

CS Minaur: Darius Makaria, Cristian Sîncu – Anderson Mollino da Silva 7, Artem Kozakevych 6 (2 din 7m), Ovidiu Ardelean 5, Gabriel Cumpănici 3, Mario Racolța 3, Robert Nagy 3, Lucas Sabou 2, David Pavlov 2, Sebastian Barbul 2, Milan Kotrc 1, Mohamed Zein 1, David Moldovan 1, Erik Pop, Dragoș China, Viorel Fotache. Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop

Minaur a disputat trei jocuri amicale, iar de acum încolo urmează meciurile oficiale. Primele două jocuri vor avea loc în cadrul turneului Final Four din Supercupa României, care se va disputa la Bistrița. Joi, 21 august, vor fi semifinalele: Potaissa Turda – Dinamo București, respectiv CS Minaur Baia Mare – HC Buzău. Vineri vor avea loc jocurile de clasament. Sezonul trecut, Minaur a terminat pe locul 3 în această întrecere.

Peste doar o săptămână, băimărenii vor juca în turul preliminar de EHF European League, cu echipa islandeză Stjarnan (sâmbătă, 30 august, acasă).