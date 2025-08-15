Tragedie în rândul Poliției Române: Dragoș, agent al Secției 19 din București, a murit la doar 34 de ani, după ce în urmă cu două săptămâni s-a prăbușit brusc. Transportat de urgență la spital, medicii au stabilit diagnosticul nemilos – anevrism cerebral.

Sindicatul Europol a transmis un mesaj emoționant, dar și un semnal de alarmă privind starea precară a sistemului medical destinat polițiștilor. Deși pe hârtie aceștia beneficiază de servicii și tratamente gratuite, precum și de analize medicale anuale, realitatea arată altfel.

„Astăzi, mori cu zile, cu parafa de «apt medical» în dosarul personal. Dragoș va deveni o cifră în statistica sumbră a polițiștilor care nu mai apucă să iasă la pensie”, a transmis Europol, precizând că speranța de viață în rândul polițiștilor este în prezent sub 60 de ani.

Organizația sindicală avertizează că tot mai mulți angajați din sistem mor la vârste fragede, în timp ce autoritățile ignoră problema.

„Odihnă veșnică, colegule!”, au transmis colegii îndurerați.