Primăria Baia Sprie a anunțat că focul de artificii programat pentru 16 august 2025, în cadrul evenimentului Ziua Minerului, a fost anulat.

Motivul invocat: temperaturile ridicate și consultările cu Poliția Orașului Baia Sprie, pentru protejarea populației și a bunurilor acesteia.

Decizia ridică însă un semn de întrebare: ce se întâmplă cu banii cetățenilor deja plătiți pentru acest serviciu? Conform unei oferte publicate în SEAP și acceptate de administrația locală, în organizarea evenimentului era prevăzută inclusiv achiziția a 4 seturi de artificii, parte a unui pachet de servicii în valoare de 140.000 de lei (fără TVA).

Deși artificiile nu vor mai avea loc, costul acestora a fost deja inclus în contract. Rămâne de văzut dacă primăria va solicita returnarea sumei aferente sau compensarea prin alte servicii.

Așteaptăm un punct de vedere oficial care să clarifice modul în care vor fi gestionați acești bani publici și dacă vor fi întreprinse măsuri pentru recuperarea lor. Cu atât mai mult cu cat organizatorii au știut ce temperaturi sunt în luna august înainte de a începute organizarea și de a accepta oferta!