Județul Maramureș a fost recent dotat cu 52 de microbuze electrice destinate transportului elevilor, o investiție semnificativă evaluată la aproximativ 12,7 milioane de euro. Fiecare vehicul, cu o capacitate de 16+1 locuri, a costat în jur de 240.000 de euro – un preț comparabil cu cel al unui apartament de lux în marile orașe ale țării.

Microbuzele au fost achiziționate printr-un proiect finanțat din fonduri europene (PNRR) și Administrația Fondului pentru Mediu. Distribuirea acestora în teritoriu a avut loc sub mandatul actualului președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Totuși, meritul elaborării și contractării proiectului este revendicat de fostul președinte liberal Ionel Bogdan, care susține că „multe dintre proiectele scrise în mandatul său ajung acum să fie implementate.”

Firma care a livrat vehiculele, Aveuro International din județul Prahova, nu este la prima colaborare de acest gen cu autoritățile locale. Aceeași companie a mai câștigat contracte similare în județele Iași și Cluj, unde achizițiile au intrat în atenția presei și a unor instituții de control, în contextul unor presupuse nereguli.

Deși în Maramureș oficialii susțin că totul s-a derulat „conform legii” și cu „transparență deplină”, valoarea contractului și istoricul furnizorului ridică semne de întrebare. Prețul pe unitate, considerat de unii drept supradimensionat, alimentează suspiciuni legate de oportunitatea și corectitudinea achiziției.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor solicita o analiză independentă pentru a clarifica toate aspectele legate de această investiție. Deocamdată, elevii din Maramureș beneficiază de un transport modern, însă întrebările legate de costuri, criterii de selecție și modul de atribuire a contractului persistă.