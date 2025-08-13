Centrul Cultural Sighetu Marmației anunță desfășurarea celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Concurs de Muzică Folk „Floare de Colț”, ce va avea loc în perioada 16-17 august, în Parcul „Grădina Morii din Sighetu Marmației.

Pe parcursul celor două zile, iubitorii de muzică folk vor putea asculta cele mai sincere și autentice interpretări ale artiștilor participanți la concurs, dar și momente speciale susținute de artiști de renume din scena folk românească.

În cadrul festivalului, vor urca pe scenă: Dianna, Ștefan Orfescu, Dinu Olărașu, Trupa T.V.A (Trupa cu Valoare Adaugata – Teo Boar , Vlady Cnejevici, Adrian Vascu, Dorin Andone), Jacqueline, Cosmin Vaman. Adrian Beznă, Țapinarii, Ducu Bertzi & Friends. Prezentatorul festivalului va fi carismaticul actor Adrian Păduraru.

Evenimentul promite o atmosferă de neuitat, răspândind emoție, tradiție și pasiune pentru muzica folk.