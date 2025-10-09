În data de 1 octombrie 2025, s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor de restaurare la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unul dintre cele mai valoroase monumente din Muzeul Satului din Baia Mare.

Restaurarea face parte din proiectul „𝐒.𝐎.𝐒. 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐚𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞 – 𝐌𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐚̆”, finanțat de 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢, prin Subprogramul 𝑀𝑢𝑧𝑒𝑒 𝑖̂𝑛 𝑎𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟 – 𝑚𝑜𝑛𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑎̆ / 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒, confinanțat de 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐦𝐮𝐫𝐞𝐬̦.

Biserica este primul obiectiv dintr-o serie de 19 monumente ce vor intra în proces de restaurare, un demers esențial pentru protejarea patrimoniului cultural și identitar al Maramureșului.

„Ne exprimăm recunoștința față de Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului și Consiliul Județean Maramureș pentru sprijinul acordat în păstrarea și transmiterea către generațiile viitoare a acestor valori de neprețuit.”, spun reprezentanții instituției de cultură.