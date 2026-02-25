Unul dintre cele mai prescrise medicamente pentru scăderea colesterolului a fost retras de urgență de pe piață, după ce autoritățile au identificat nereguli privind calitatea unor loturi. Situația provoacă îngrijorare în rândul pacienților care urmează tratament pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.

Este vorba despre Atorvastatin, varianta generică a binecunoscutului medicament Lipitor, utilizat pentru reducerea colesterolului LDL și prevenirea infarctului miocardic sau a accidentului vascular cerebral.

Motivul retragerii

Retragerea nu a fost determinată de contaminare sau de reacții adverse imediate, ci de o problemă tehnică importantă: unele comprimate nu se dizolvau corespunzător în organism.

Acest defect poate duce la o absorbție insuficientă a substanței active, ceea ce înseamnă că pacienții pot primi o doză mai mică decât cea prescrisă, chiar dacă respectă tratamentul. Pe termen lung, acest lucru poate reduce eficiența protecției cardiovasculare, fără să apară simptome evidente.

Ce au constatat autoritățile

Producătorul a retras aproximativ 142.000 de flacoane după ce testele de control au arătat că mai multe loturi fabricate în perioada 2024–2025 nu respectau standardele privind dizolvarea comprimatelor.

În Statele Unite, Food and Drug Administration (FDA) a clasificat situația drept „risc moderat”, ceea ce înseamnă că efectele medicale pot fi temporare sau reversibile, dar necesită monitorizare atentă.

De ce este important tratamentul cu statine

Atorvastatina face parte din clasa statinelor, medicamente care reduc nivelul colesterolului „rău” (LDL) și scad riscul de evenimente cardiovasculare majore. Studiile arată că administrarea constantă poate reduce riscul de infarct sau accident vascular cerebral cu aproximativ 20–25% în câțiva ani.

Problema este că efectele statinelor nu sunt resimțite imediat, iar o eficiență scăzută a tratamentului poate trece neobservată luni de zile.

Ce trebuie să știe pacienții din România

Deși retragerea vizează loturi distribuite în Statele Unite, situația ridică semne de întrebare și pentru pacienții europeni, în condițiile în care multe medicamente generice sunt produse în aceleași fabrici pentru mai multe piețe.

Specialiștii recomandă ca pacienții să nu întrerupă tratamentul fără acordul medicului. Chiar și în cazul unei eficiențe reduse, continuarea terapiei este, în general, preferabilă opririi bruște.

Pacienții care observă:creșteri neașteptate ale colesterolului, rezultate mai slabe la analize, modificări apărute după schimbarea producătorului, ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul.