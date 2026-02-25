Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii asupra unui nou atac cibernetic de tip doppelganger, prin care a fost clonat site-ul de știri al postului Digi 24.

Potrivit autorităților, pe site-ul fals este prezentată o așa-zisă emisiune în care utilizatorilor li se propune o aplicație prin care se pot îmbogăți rapid, cu investiții minime.

Structurile MAI recomandă ca utilizatorii să verifice cu atenție URL-ul site-ului înainte de a accesa conținutul; să nu acceseze linkuri nesolicitate primite prin e-mail sau rețele sociale; să nu depună bani în conturi furnizate de persoane necunoscute.



Autoritățile subliniază că aceste tentative au scopul de a păcăli utilizatorii și de a le fura date personale sau bani, și fac apel la prudență maximă în navigarea online.