Cu prilejul Zilei Mamei, studioul Galactic Dance organizează miercuri, 6 martie, un eveniment emoționant intitulat „Dans cu Mama”, dedicat mamelor și copiilor.

Activitatea este gândită ca un moment de conectare prin dans și joacă, oferind participanților o experiență plină de bucurie și apropiere. Programul include o lecție de dans pentru mămici și copii, menită să creeze amintiri frumoase într-un cadru cald și prietenos.

Evenimentul va fi completat de un Candy Bar delicios, un Juice Bar fresh pentru cei mici, dar și de surprize speciale pregătite pentru mămici.

„Dans cu Mama” va avea loc de la ora 17:00, la sediul Galactic Dance. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să sărbătorească Ziua Mamei prin dans, zâmbete și momente magice petrecute alături de copii.