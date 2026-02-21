La data de 20 februarie a.c., ca urmare a intervenției în cazuri de violență domestică, semnalate în localitățile Ruscova, Rona de Sus și Groși, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au emis 3 ordine de protecție provizorii, pe o perioadă de 5 zile, pentru protejarea victimelor violenței domestice.

Acestea au fost emise după ce polițiștii au evaluat fiecare situație, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimelor să fie puse în pericol.

Printre măsurile impuse prin ordinele de protecție provizorii se regăsesc evacuarea agresorilor din locuință și obligarea acestora la păstrarea distanței minime față de victime și față de locuințele acestora.

Într-una dintre situații, victima a fost de acord cu montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare a agresorului.

*Reamintim faptul că sistemul de monitorizare are, în fapt, următoarele componente:*

* Brățară (formată dintr-un dispozitiv de mărimea unui ceas și o curea), care se montează de către un polițist, pe glezna persoanei supravegheate sau pe braț, atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical.

* ⁠Dispozitiv mobil (telefon mobil) care se predă persoanei supravegheate și cu ajutorul căruia se obțin informații legate de localizare, în caz de alertă. El este interconectat cu brățara.

* ⁠Dispozitiv mobil (telefon mobil) care se predă persoanei protejate și are rolul de a declanșa alerta de apropiere atunci când agresorul supravegheat încalcă distanța de protecție stabilită prin ordinul de protecție provizoriu/ordinul de protecție. Atunci când se declanșează alerta de apropiere, persoana protejată primește pe dispozitivul mobil informații (alertă sonoră și vizuală precum și localizarea persoanei supravegheate).

Persoana protejată va fi contactată telefonic imediat de către polițistul din dispeceratul de urgență, care îi va oferi îndrumări, astfel încât să se asigure protecția sa, până la sosirea echipajului poliției, indiferent de zi sau de oră.