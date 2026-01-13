„În intervalul 12.01.2026, ora 16:00 – 13.01.2026, ora 16:00 s-a intervenit fără întrerupere pentru deszăpezirea și menținerea condițiilor de circulație pe drumurile județene aflate în administrare. Intervențiile s-au desfășurat în regim continuu, în condiții de iarnă severă, cu un singur obiectiv: să se poată circula în siguranță, chiar dacă nu întotdeauna „la negru””, spune președintele Consiliului Județean Maramureș.

🔧 Resurse mobilizate în teren:

📍 Șantier Târgu Lăpuș

– 8 autobasculante, 1 buldoexcavator

– 70 tone material antiderapant

📍 Șantier Ferești

– 9 utilaje cu lamă și răspânditor, 1 buldoexcavator

– 126 tone material antiderapant

📍 Zona Cavnic (DJ 184 + DJ 109F – Baia Sprie – Cavnic – Budești)

– 6 utilaje cu lamă și răspânditor, 1 buldoexcavator

– 37 tone material antiderapant

📍 Șantier Baia Mare

– 2 utilaje cu lamă și răspânditor, 3 autotractoare,

– 1 UNIMOG, 3 tractoare, 2 încărcătoare frontale

– 235 tone material antiderapant

👉 Intervențiile continuă, în funcție de evoluția vremii și a ninsorilor.

📌 Un lucru important, spus clar și onest:

✔️ Consiliul Județean Maramureș intervine pe peste 850 km de drumuri județene.

✔️ Drumurile din interiorul localităților, trotuarele și căile de acces țin de administrațiile locale.

✔️ Drumurile naționale sunt în responsabilitatea CNAIR.

📣 Dacă există probleme pe un drum județean, vă rog să-mi semnalați exact tronsonul. Sunt aici și intervin imediat.

„ O precizare necesară, din respect pentru adevăr și pentru oameni: ultimele utilaje ies din teren după miezul nopții, iar drumarii revin pe trasee în jurul orei 4 dimineața. Sunt oameni frânți de oboseală și de ger, de peste o săptămână, zi și noapte. Dacă între miezul nopții și ora 4 ninge abundent, este foarte posibil ca drumul să nu fie perfect curat la prima oră. Asta nu înseamnă lipsă de muncă, ci limite omenești. Vă rog să înțelegem cu toții: și drumarii sunt oameni. Câteva ore de odihnă sunt absolut necesare pentru a evita tragedii.Rugăminte către șoferi:nu plecați la drum neechipați de iarnă, Adaptați viteza la condițiile de trafic, Aveți răbdare, utilajele sunt în teren”, mai spune președintele.