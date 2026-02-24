Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Mureș au descins, la 24 februarie, în județele Sibiu și Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal care vizează vânzarea unor autoturisme urmărite internațional. Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

În total, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză ce vizează infracțiuni de tăinuire, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Anchetatorii susțin că, în perioada septembrie 2025 – prezent, două autoturisme urmărite de autoritățile din Franța și Italia ar fi fost tăinuite și ulterior înstrăinate către persoane din județele Mureș și Bistrița-Năsăud. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 100.000 de euro, sumă recuperată integral în urma intervenției polițiștilor.

Unul dintre autovehicule a fost oprit și indisponibilizat în 22 februarie de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorul Poliției de Frontieră Borș, iar cel de-al doilea a fost identificat de anchetatorii din Mureș în timpul cercetărilor.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă, printre care dispozitive electronice și documente. Totodată, au fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, predate specialiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru verificări suplimentare.

De asemenea, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pe numele a doi bărbați, de 37 și 54 de ani, ambii din județul Sibiu. Pe baza probatoriului administrat, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul de 37 de ani să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Poliția Română – prin Direcția de Investigații Criminale –, al luptătorilor pentru acțiuni speciale, precum și al polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție din Sibiu și Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Reprezentanții anchetei subliniază că măsurile dispuse fac parte din etapele procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție.