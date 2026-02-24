La data de 23 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Judecătoria Vișeu de Sus.

Astfel, un bărbat, condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare, contrabandă, complicitate la sustragere sau distrugere de probe sau înscrisuri, a fost depistat în localitatea Desești.

Alte două femei au fost depistate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, după ce Judecătoria Vișeu de Sus a emis pe numele lor mandate de executare a pedepsei închisorii, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, cotrabandă, distrugerea sau sustragerea de probe sau înscrisuri, respectiv complicitate la delapidare, contrabandă și complicitate la distrugerea sau sustragerea de la probe sau înscrisuri.

Cele două au de executat o pedeapsă de 6 ani și 7 luni, respectiv 5 ani și 10 luni cu închisoarea.

Tot ieri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui bărbat de 48 de ani.

Acesta are de executat o pedeapsă de 1 an și 10 luni, în regim de detenție, după ce a fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

Cele patru persoane au fost depuse în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.