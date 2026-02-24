71 de metri sub pământ, în mina de plumb de la Cavnic, în Maramureș, deținuții politici ai anului 1953 trăiau un coșmar fără sfârșit. Fără aer curat, cu plămânii arși de praful toxic, obligați să muncească 12 ore pe zi în galerii sufocante, mulți dintre ei – studenți, medici, ofițeri – erau condamnați la o moarte lentă. Când nu mai puteau lucra, erau lăsați să se stingă în tăcere.

În acel infern controlat de aparatul represiv al regimului comunist, 14 bărbați au ales imposibilul: evadarea.

Printre ei se afla Ion Ioanid, tânăr provenit dintr-o familie burgheză, arestat și trimis la muncă silnică. Timp de luni întregi, el și camarazii săi au studiat rutina gardienilor, au analizat schimburile de pază și au așteptat momentul perfect.

Pe 6 iunie 1953, planul a fost pus în aplicare. Deținuții au simulat un accident în mină, au atras gardienii în capcană și i-au dezarmat unul câte unul. I-au imobilizat, dar au refuzat să-i ucidă. Nu voiau să devină ceea ce urau. Le-au luat uniformele și, într-o liniște tensionată, au urcat cu liftul minei la suprafață.

Au ieșit în plină zi, cu pași siguri, îmbrăcați în hainele torționarilor. Au tăiat liniile telefonice și s-au pierdut în pădurile din jurul Cavnicului.

Când autoritățile au descoperit evadarea, reacția a fost fără precedent. Trupele de Securitate au mobilizat masiv efective, câini de urmă și unități militare, declanșând una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România comunistă.

Fugarii au rezistat săptămâni întregi în munți. Flămânzi, epuizați, hăituiți fără încetare, au fost capturați, în cele din urmă, unul câte unul. Pentru curajul lor au primit pedepse suplimentare grele. Închisoarea noastră cea de toate zilele, scrisă după ani de detenție, avea să consemneze în detaliu nu doar evadarea, ci și mecanismul represiunii care a zdrobit o generație.

Evadarea de la Cavnic rămâne una dintre cele mai spectaculoase și îndrăznețe acțiuni de rezistență din sistemul concentraționar românesc. O dovadă că, oricât de adâncă ar fi mina și oricât de groase zidurile, dorința de libertate nu poate fi îngropată.