Primăria Ocna Șugatag anunță cursuri gratuite pentru formarea competențelor digitale de bază, înscrierile fiind deschise pentru toți cei peste 16 ani.

Cursurile pentru formarea competențelor digitale de bază DigitalSTARs sunt dezvoltate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, – în cadrul investiției 17 „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Componenta C7 – Transformare digitală din PNRR, finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE.

Ce se învață: alfabetizare digitală, siguranță online, securitate cibernetică, inteligență artificială, antreprenoriat digital.

Cursurile se adresează pensionarilor, șomeri sau persoanelor cu venituri mici, adulților care nu au folosit niciodată un dispozitiv digital, elevilor, studenților sau profesorilor care vor să-și actualizeze competențele, oricui vrea să învețe să folosească laptopul, telefonul sau tableta în siguranță.

Detalii se pot obține la Centrul Local de Informare Turistică Ocna Șugatag, telefon 𝟬𝟳𝟰𝟱𝟯𝟵𝟮𝟵𝟬𝟰.