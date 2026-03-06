Tinerii interpreți de muzică populară sunt invitați să participe la Festivalul–concurs de interpretare vocală a cântecului popular „Care om horește mândru”, ajuns în acest an la ediția a V-a. Evenimentul va avea loc în 18–19 aprilie 2026, la Casa de Cultură „Victoria Darvai” din Dragomirești.

Festivalul își propune să descopere și să promoveze tinere talente ale muzicii populare românești, contribuind totodată la valorificarea cântecului și portului popular tradițional.

Concursul se adresează soliștilor vocali amatori cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Fiecare concurent trebuie să interpreteze două piese din zona etnofolclorică pe care o reprezintă: un cântec fără acompaniament (doina, cântec doinit sau baladă) și un cântec cu acompaniament orchestral.

Perioada de înscriere online este 9 – 25 martie 2026, iar preselecția va avea loc între 26 și 30 martie 2026. Rezultatele preselecției vor fi comunicate în 31 martie 2026. Repetițiile cu orchestra sunt programate pentru 18–19 aprilie, iar concursul și Gala laureaților vor avea loc în 19 aprilie 2026.

Participanții vor concura pentru următoarele premii:

Trofeul festivalului „Care om horește mândru” – 3.000 lei

Premiul special al Casei de Cultură „Victoria Darvai” – 2.500 lei

Premiul I – 2.000 lei

Premiul II – 1.500 lei

Premiul III – 1.000 lei

Mențiunea I – 800 lei

Mențiunea II – 800 lei

Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Dragomirești și Consiliul Local Dragomirești, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș.

Festivalul reprezintă o oportunitate pentru tinerii interpreți de a-și face cunoscut talentul și de a promova frumusețea folclorului românesc pe scena unui eveniment dedicat tradiției.