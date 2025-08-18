Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a organizat un marș studențesc astăzi, 18.08.2025, începând cu ora 10:00, în Timișoara. Chiar și pe o ploaie torențială, studenții au ieșit în stradă demonstrând că nimic nu îi poate împiedica să-și atingă obiectivul pentru lucrurile în care cred! Marșul s-a desfășurat în zona centrală a orașului, începând din Complexul Studențesc și ajungând simbolic în Piața Victoriei. Studenții au parcurs traseul pe melodii reprezentative pentru mișcarea studențească din ultimii 35 de ani și au afișat pancarte cu mesaje despre situațiile dificile apărute odată cu limitarea reducerii la transport și cu tăierea fondului de burse, exprimându-și nemulțumirea față de inechitățile produse de aceste modificări. Demersul face parte din campania EDU•CUT, menită să atragă atenția decidenților asupra problemelor cu care se confruntă studenții în urma măsurilor de austeritate adoptate la nivel național prin care a fost limitată reducerea la transportul feroviar, iar fondul de burse scade cu mai mult de 40%, fiind modificat modul de calcul al acestuia și perioada de alocare. De asemenea, în 15 august, în cadrul campaniei, s-a dat startul Festivalului Austerității Naționale, la inițiativa studenților nemulțumiți de ignoranța constantă pe care le-o acordă decidenții în contextul măsurilor de austeritate adoptate la nivel național. Marșul reprezintă al treilea eveniment din programul acestui festival, desfășurat după Gala Bursei Sociale și Piața Austerității. Marșul a fost organizat în colaborare cu Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) prin intermediul proiectului StudentFest Deficit, pentru a face vocea studenților auzită. Scopul marșului a constat în evidențierea nevoii de a recunoaște studenții drept parteneri egali în guvernanța sistemului de învățământ superior, astfel încât măsurile care îi impactează să fie adoptate cu consultarea acestora și să nu le influențeze negativ parcursul educațional, indiferent de circumstanțe. Pozele din cadrul evenimentului pot fi regăsite accesând ACEST LINK. Campania EDU•CUT continuă și zilele următoare, astfel că vă așteptăm alături de noi pentru a face auzite solicitările studenților de către decidenți și pentru a susține eliminarea măsurilor de austeritate injuste care afectează studenții. Nu putem începe anul universitar așa!