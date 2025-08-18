Un incident șocant a fost surprins în trafic, pe unul dintre bulevardele din Baia Mare. Trei copii au fost filmați în timp ce circulau împreună pe o trotinetă electrică, punându-și viața în pericol și stârnind un val de reacții aprinse în mediul online.

Imaginile, surprinse de un șofer aflat în trafic, arată cum minorii, aparent cu vârste între 5 și 10 ani, se deplasează pe carosabil fără niciun fel de echipament de protecție și fără a conștientiza pericolul la care se expun. Momentul a fost intens comentat pe rețelele de socializare, unde părerile s-au împărțit: unii au condamnat lipsa de responsabilitate a părinților, în timp ce alții au atras atenția asupra necesității unei mai bune educații rutiere pentru cei mici.

„E incredibil cum pot fi lăsați copiii nesupravegheați pe stradă, în asemenea condiții. Un singur pas greșit și puteam vorbi despre o tragedie”, a scris un internaut.