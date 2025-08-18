Volodimir Zelenski s-a întâlnit, azi, cu Donald Trump. Este însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat luni încetarea imediată a focului în Ucraina în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni.

El i-a mulțumit mai întâi lui Trump și a spus că summitul din Alaska „a deschis calea” către pace.

„Dar acum calea este deschisă pentru negocieri complicate”, a adăugat Merz.

Liderul german a continuat: „Cu toții ne-am dori să vedem un armistițiu. Nu-mi pot imagina că următoarea întâlnire ar avea loc fără un armistițiu, așa că să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”.

Trump a respins ușor cuvintele lui Merz, spunând că nu a avut nevoie de un armistițiu pentru a pune capăt altor războaie, dar că ar fi de acord cu unul, dacă ar fi necesar.

„Deci, dacă putem ajunge la un armistițiu, minunat, iar dacă nu ajungem la un armistițiu… ni s-au acordat multe alte puncte, ni s-au acordat foarte multe puncte, puncte importante”, a mai spus Trump.