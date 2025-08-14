Printr-un teledon de forță desfășurat joi, 14 august 2025, în biroul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, lideri ai comunității și reprezentanți ai Consiliului de Strategie și Coordonare Economică creat pe lângă CJ au pus mâna pe telefon și au contactat direct o parte dintre agenții economici inimoși din județ, fiecare apel fiind un gest personal de solidaritate. Răspunsurile nu au întârziat să apară: toți cei contactați au promis sprijin și ajutor concret pentru frații noștri din Suceava, greu încercați după viitura devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie. Teledonul nu se oprește aici, iar apelurile vor continua și săptămâna viitoare, pentru a strânge cât mai multe resurse.

Localități precum Broșteni, Neagra, Ostra și Stulpicani din Suceava au fost puternic afectate: 41 de locuințe complet distruse, sute grav avariate, peste 2.700 de persoane rămase fără adăpost, drumuri, poduri și rețele electrice distruse.

La acest demers de suflet s-au alăturat:

Consiliul Județean Maramureș , prin președintele Gabriel Valer Zetea

, prin președintele Instituția Prefectului – Județul Maramureș , prin prefectul Florian Sălăjeanu

, prin prefectul Primăria Municipiului Baia Mare , prin primarul Ioan Doru Dăncuș

, prin primarul

Consiliul de Strategie și Coordonare Economică al Județului Maramureș prin:

prin: Diana Iluț – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

– Asociația Întreprinzătorilor Maramureș Florentin Tuș – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

– Camera de Comerț și Industrie Maramureș Dinu Darabă – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare Ciprian Borșan – Maramureș Business Club

– Maramureș Business Club Constantin Cucoșel – Uniunea Generală a Industriașilor din România, Filiala Maramureș

– Uniunea Generală a Industriașilor din România, Filiala Maramureș Gavril Leș – Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș

– Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș Constantin Tobescu – Asociația Industriei de Prelucrare a Lemnului – Prolemn

Nevoile urgente transmise de autoritățile din Suceava vizează materiale de construcții precum polistiren (minim 10 cm), adeziv, ciment, lemn, cărămidă, tablă și unelte, dar și sprijin financiar pentru achiziția acestora. Calendarul acțiunii este clar: între 18 și 20 august are loc strângerea donațiilor, iar pe 21 august transportul va pleca spre județul Suceava.

Donațiile în bani se pot face în contul Asociației ASSOC – RO67 RNCB 0182 0341 2867 0040, cu mențiunea PENTRU SUCEAVA. Resursele strânse vor fi gestionate transparent de această organizație cu experiență dovedită în ajutorarea comunităților aflate în criză.

Maramureșenii au simțit întotdeauna durerea aproapelui și au știut să întindă mâna la nevoie. Astăzi, nu oferim doar materiale și bani ci oferim speranță, încredere și dovada că, indiferent de granițele administrative, rămânem frați. Suceava are nevoie de noi acum, iar Maramureșul va răspunde prezent!

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș