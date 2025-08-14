Avertizare hidrologica fenomene imediate FENOMENELE VIZATE:

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE

Bazine afectate:

Râurile mici din bazinele hidrografice: Vaser (afluent al râului Vișeu), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 14.08.2025 ora 18:30 – 14.08.2025 ora 24:00

COD GALBEN

Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe râurile mici din bazinele hidrografice: Vaser (afluent al râului Vișeu), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba, judeţele: Maramureș, Suceava și Bistrița Năsăud.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentate ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră.”