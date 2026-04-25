Prin implicare constantă, perseverență și pasiune pentru studiul limbii ruse moderne, elevii care au reprezentat județul Maramureș la etapa națională a Olimpiadei de Limba Rusă Modernă, desfășurată la București, au demonstrat competențe lingvistice solide, deschidere către dialog intercultural și o remarcabilă capacitate de exprimare.

1. Traista P. Raluca-Andreea – Premiul Special – Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, prof. coord. Ștefan Maria

2. Bilaniuc Nicole-Amalia – Premiul III – Școala Gimnazială Remeți, prof. coord. Ștefan Maria

3. Romaniuc Jenifer – Premiul III – Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, prof. coord. Ștefan Maria

4. Tsiple Ionela Diana – Mențiune – Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, prof. coord. Ștefan Maria

5. Șofineț A. Antonia-Maria – Participare – Școala Gimnazială Remeți, prof. coord. Ștefan Maria

6. Șelever D. Alexandru Cristian – Participare – Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, prof. coord. Ștefan Maria

Participarea la această competiție de prestigiu a constituit o valoroasă oportunitate de afirmare, schimb de experiență și dezvoltare personală, reconfirmând faptul că performanța se construiește prin muncă susținută, seriozitate și dedicare.