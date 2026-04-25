ANM a emis o AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00. Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului.

Zone avertizate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și în zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 18:00 – 26 aprilie, ora 20:00.Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului.

Zone avertizate: local în județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași. În intervalul menționat, local în județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 21:00. Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m. În Carpații Orientali, Meridionali și în Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100…120 km/h