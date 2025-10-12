Zilele trecute, artistul băimărean Daniel Breban a dus cântecul chiorean până pe malul mării, reprezentând cu mândrie Maramureșul la Festivalul-concurs „Dan Moisescu” de la Constanța.

Tânărul interpret a fost răsplătit cu Premiul III, o recunoaștere a talentului și pasiunii cu care promovează folclorul autentic din zona noastră.

„Zilele trecute, am avut privilegiul de a reprezenta cântecul chiorean, în celălalt colț de țară, pe malul mării, la Constanța.

Sunt profund onorat să fiu distins cu Premiul III la Festivalul-concurs „Dan Moisescu”.

Mulțumesc tuturor celor care mă susțin și sunt alături de mine pe acest drum!”, a transmis Daniel Breban.

Felicitări pentru această frumoasă reușită și pentru modul în care duceți mai departe cântecul și tradiția Maramureșului!