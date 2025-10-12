Salvamont Maramureș a demarat o misiune dificilă pentru a salva un tânăr ucrainean de 25 de ani, rătăcit în zona montană. Alături de noi se află și Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte, din cadrul ITPF Sighetu Marmației, care contribuie la eforturile de salvare.

In urma apelului venit prin 112 colegii de la STS au reusit sa il localizeze si ne-au facut legatura cu ucraineanul, acesta spunand ca este în munți de câteva zile, fără provizii și suferă de hipotermie ușoară.

Condițiile meteo sunt neprielnice, cu temperaturi scăzute și precipitații mixte. Echipele noastre de intervenție fac tot posibilul să-l gaseasca cat mai repede și să-i acorde primul ajutor, urmand ulterior sa il coboare din munte.



Dupa 4 ore de la primirea apelului de urgenta de catre echipele de salvare, tanarul ucrainean de 25 ani a fost predat autoritatilor competente.

Gasit in munte ud, in hipotermie usoara, i-a fost oferit ceai cald si sandvich si a primit haine de schimb.

Misiune incheiata cu succes. Salvatorii montani se retrag la baza Salvamont.