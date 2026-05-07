CSM Știința Baia Mare continuă inițiativa dedicată suporterilor și iubitorilor de rugby, lansând o nouă licitație specială pentru susținerea clubului. De această dată, în prim plan se află tricoul purtat de Taliauli Sikuea în finala campionatului din 2022, câștigată de băimăreni în fața celor de la CSA Steaua București, scor 22 la 15.

Reprezentanții clubului spun că obiectul are o valoare aparte pentru istoria rugbyului maramureșean, fiind legat de sezonul în care Știința Baia Mare a cucerit al patrulea titlu consecutiv, performanță considerată unică în rugbyul românesc modern.

Taliauli Sikuea, unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei și component al naționalei României, a evoluat atunci cu numărul 13 și a fost pe teren pe toată durata finalei.

Licitația pornește de la suma de 300 de lei, iar ofertele pot fi făcute în comentariile postării publicate de club. Aceasta a început deja și se va încheia vineri, 8 mai, la ora 12:00. Câștigător va fi declarat participantul care va avea ultima ofertă validă înainte de închiderea licitației.

Clubul anunță că persoanele care doresc să susțină echipa prin donații o pot face și la meciul de sâmbătă împotriva formației Universitatea Cluj, programat de la ora 13:00, sau pot lua legătura direct cu reprezentanții clubului pentru mai multe informații.

Oficialii CSM Știința Baia Mare transmit că fiecare sprijin contează în această perioadă și le mulțumesc suporterilor pentru susținerea constantă acordată echipei.