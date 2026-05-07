În baza activităților informativ-operative desfășurate de polițiștii orașului Baia Sprie, ieri, 6 mai a.c., în jurul orei 16.00, au oprit pe D.N. 18, strada Forestierului din localitate un autoturism al cărui conducător auto era bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni.

La volan a fost identificat un bărbat de 35 de ani.

Polițiștii i-au solicitat acestuia documentele personale și ale autoturismului, bărbatul prezentând un permis de conducere emis de autoritățile din Ucraina.

După examinarea acestuia, polițiștii au constatat că permisul de conducere nu prezintă elemente de siguranță specifice unui permis autentic.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere și uz de fals.