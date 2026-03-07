Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău cercetează un maramureșean care conducea un autoturism înmatriculat în România, deși nu avea permis de conducere.

Vineri, 6 martie a.c., în jurul orei 17.30, un echipaj format din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău și lucrători Frontex a efectuat semnalele regulamentare de oprire, pe raza localității Teceu Mic, județul Maramureș, unui autoturism înmatriculat în Austria. La volanul autovehiculului se afla un cetățean român, în vârstă de 27 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș. La controlul de frontieră, colegii noștri i-au solicitat permisul de conducere, însă bărbatul a declarat că nu deține un astfel de document. Astfel, persoana în cauză a fost condusă la sediul sectorului, unde în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, urmând ca la final să fi dispuse măsurile legale ce se impun.