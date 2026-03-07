Yonatan Netanyahu, fratele actualului prim-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a murit în 1976 în timpul unei misiuni militare devenite celebră în întreaga lume.

Ofițer al armatei israeliene și comandant al unității de elită Sayeret Matkal, Yonatan Netanyahu a condus trupele speciale în timpul operațiunii de salvare a ostaticilor de pe Aeroportul Entebbe din Entebbe, Uganda.

Misiunea, cunoscută sub numele de Operațiunea Entebbe, a fost organizată după ce o grupare teroristă a deturnat un avion și a luat ostatici din mai multe țări, inclusiv cetățeni israelieni. Operațiunea militară a fost pregătită rapid și executată cu o precizie remarcabilă, fiind considerată una dintre cele mai îndrăznețe intervenții de salvare a ostaticilor din istoria modernă.

În timpul schimbului de focuri cu teroriștii, Yonatan Netanyahu a fost rănit mortal. El a devenit singurul militar israelian ucis în cadrul operațiunii și este considerat și astăzi un simbol al curajului și sacrificiului în Israel.

Moartea sa a avut un impact profund asupra societății israeliene și asupra familiei sale, influențând inclusiv parcursul politic al fratelui său, Benjamin Netanyahu. Operațiunea Entebbe rămâne și astăzi un reper în istoria luptei împotriva terorismului.