Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș continuă să promoveze sportul ca liant al relațiilor profesionale și al coeziunii dintre colegi.

Vineri, 13 februarie, pe Pârtia Olimpică din Borșa, polițiști și invitați din structurile Ministerului Afacerilor Interne au trăit mai mult decât o competiție sportivă, în cadrul evenimentului organizat de IPA Maramureș și CS Dinamo Maramureș.

Concursul de schi, organizat în contextul activităților premergătoare Zilei Poliției Române, a adus laolaltă pasiunea pentru sport, fair-play-ul și bucuria de a fi împreună.

Pe zăpadă, fiecare coborâre a însemnat determinare, iar dincolo de cronometru s-au simțit susținerea colegilor, aplauzele familiilor și emoția prietenilor prezenți. Atmosfera caldă a transformat competiția într-o adevărată sărbătoare a spiritului de echipă.

Concursul s-a desfășurat pe mai multe categorii:

Categoria Schi – Masculin U35

🥇 Locul I – Toma Răzvan (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza)

🥈 Locul II – Chirică Andrei (I.S.U. Maramureș)

🥉 Locul III – Mureșan David (A.N.P. Baia Mare)

Categoria Schi – Masculin 35–45

🥇 Locul I – Kocserha Nicolae (I.P.J. Maramureș)

🥈 Locul II – Burzo Florin (I.P.J. Maramureș)

🥉 Locul III – Tifrac Silviu (I.S.U. Maramureș)

Categoria Schi – Masculin 45+

🥇 Locul I – Costinar Paul (I.S.U. Maramureș)

🥈 Locul II – Mihail Dumitru (I.P.J. Maramureș)

🥉 Locul III – Tura Cristian (I.P.J. Maramureș)

Categoria Snowboard – Masculin

🥇 Locul I – Ionescu Nicolae (I.P.J. Maramureș)

🥈 Locul II – Egly Ervin (I.P.J. Maramureș)





De asemenea, organizatorii au acordat diplome și premii speciale pentru cea mai bună tehnică, cel mai tânăr participant și spirit sportiv, subliniind valorile care îi definesc pe polițiști: respectul, solidaritatea și fair-play-ul.

Felicitări tuturor participanților pentru implicare și pasiune!

Această competiție deschide seria evenimentelor sportive dedicate Zilei Poliției Române, demonstrând că, dincolo de misiune și responsabilitate, polițiștii știu să fie o echipă.