În perioada 15–16 septembrie 2025, la Aurillac (Departamentul Cantal, Franța) s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a Forumului Cooperării Descentralizate Franța–România, eveniment organizat de Asociația Franceză a Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene (AFCCRE) și Consiliul Departamental Cantal, cu sprijinul Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Franței și al structurilor asociative ale administrației publice locale din România: UNCJR, AMR, AOR și ACoR.

Tema acestei ediții a fost „Europa cetățenilor prin contribuția autorităților locale din România și Franța”, iar județul Maramureș a avut onoarea de a fi co-organizator, prin relația de înfrățire cu Departamentul Cantal – un parteneriat prezentat de Ambasada Franței în România drept exemplu de bună practică.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a deschis sesiunea de lucru alături de președintele Departamentului Cantal, Bruno Faure, și a prezentat rezultatele celor trei ani de colaborare:

schimburi între tineri,

misiuni economice,

promovare turistică comună,

proiecte viitoare în domeniul sportului.

🔹 Motto-ul acestei înfrățiri: „Două comunități înfrățite, o singură familie pentru un viitor comun.”

În cadrul forumului, președintele CJ Maramureș a primit Medalia Onorifică a Departamentului Cantal, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea cooperării bilaterale. Totodată, a fost inaugurată expoziția foto „Maramureș și Cantal – viziuni încrucișate”, dăruită partenerilor români de către autoritățile franceze.

România este, după Polonia, al doilea cel mai important partener de cooperare administrativă al Franței, cu peste 200 de înfrățiri deja încheiate.