În perioada 6-7 mai a.c., în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Ocna Șugatag au desfășurat o acțiune care a avut drept scop prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională comise în mediul stradal, a infracțiunilor contra patrimoniului, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență.

Astfel, pe parcursul desfășurării acțiunii au fost efectuate 12 controale la operatori economici privind măsurile de securitate implementate pentru protecția bunurilor și valorilor deținute.

Totodată, la unitățile unde a fost instituită paza umană, polițiștii au verificat modul de efectuare a serviciului de către agenții de securitate, aflați în serviciu, cu privire la respectarea consemnului general și particular al postului.

Concomitent, polițiștii au interceptat și legitimat persoane aflate în zona târgului comunal și au informat cetățenii asupra consecințelor încurajării cerșetoriei, precum și asupra obligativității respectării prevederilor legale.

Ca urmare a celor constatate, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale unor persoane depistate în timp ce nu respectau normele de conviețuire socială prevăzute de Legea nr. 61 din 1991, prin aceea că apelau la mila publicului, deși erau apte de muncă.

Reamintim că operatorii economici, indiferent de natura capitalului social, au obligația de a lua măsuri pentru întocmirea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivului, de către persoane autorizate, precum și de a implementa măsurile de securitate stabilite de evaluator, în termenul legal.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru protejarea proprietății private și publice, precum și pentru prevenirea și limitarea fenomenului cerșetoriei.