Ca urmare a cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice de sânge și distrugere, polițiștii Serviciului Rutier, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 52 de ani.

În fapt, la data de 7 mai a.c., în jurul orei 10.20, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au oprit pe D.N. 18, în localitatea Moisei, un autoturism.

La volan a fost identificat un bărbat de 52 de ani.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După efectuarea testării, polițiștii i-au adus la cunoștință conducătorului auto faptul că va fi condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

Bărbatul în cauză a părăsit locul opririi, iar polițiștii au pornit în urmărirea sa.

Pe timpul urmăririi, bărbatul ar fi acroșat atât autospeciala de poliție, cât și un alt autoturism din trafic.

În urma probatoriului administrat, la data de 7 mai a.c., polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, față de bărbatul în cauză.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.