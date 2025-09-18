Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 18 septembrie, între orele 08.00 și 12.00, în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri (de la str. Melodiei până la bd. Unirii) și bd. Unirii (de la intersecția cu str. Vasile Alecsandri – bd. Unirii nr. 36), pentru lucrări de reparații la reteaua de distribuție apă potabilă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.