Miercuri, 24 septembrie, și joi, 25 septembrie, începând cu ora 17.00, se vor disputa jocurile din cadrul etapei a treia a Cupei României Top Market (faza optimilor de finală).

Meciurile au rezultat în urma tragerii la sorți efectuate în cadrul ședinței de lucru, pe care AJF a organizat-o recentla Coaș.

Programul jocurilor care se vor disputa miercuri: ACS Satu Nou de Jos – CS FC Șișești, ACS Bradul Groșii Țibleșului – CSO Minerul Baia Sprie, ACS Iza Dragomirești – CS Progresul Șomcuta Mare, AFC Atletic Lăpuș – CSO Bradul Vișeu, CS Comuna Mireșu Mare – ACS Viitorul Gârdani, ACS Avântul Bârsana – CS Academica Recea.

Programul jocurilor care se vor disputa joi: ACS FC Suporter Baia Mare – CS Prosport Fărcașa și ACS Salina Ocna Șugatag – ACS Recolta Săliștea de Sus.