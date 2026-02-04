Echipa de robotică Robocorns a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare organizează „Maramu’ Robotics Festival” – ediția a III-a, un eveniment dedicat pasionaților de robotică, tehnologie și inovație.

Festivalul va avea loc sâmbătă, 7 februarie, în intervalul orar 10:00 – 18:00, la sediul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Evenimentul va reuni peste 15 echipe de robotică din întreaga țară, care vor participa la demonstrații, meciuri live și activități interactive.

Publicul este invitat să descopere roboți construiți de elevi, să urmărească competiții spectaculoase și să interacționeze cu tineri pasionați de domeniul tehnologic, într-un cadru educativ și dinamic.

Echipa Robocorns adresează mulțumiri conducerii unității de învățământ, profesorilor și întregului personal pentru sprijinul constant acordat în organizarea evenimentului.