Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția asupra întârzierilor majore în accesul pacienților din România la medicamente inovatoare aprobate la nivel european – un decalaj cu impact direct asupra șanselor de supraviețuire.

Datele prezentate în cadrul conferinței ‘Prețul Așteptării’, organizată pe 4 februarie 2026, arată că pacienții din România așteaptă peste 800 de zile pentru a avea acces real la terapii inovatoare, față de 578 de zile media Uniunii Europene și 128 de zile în Germania. Diferența de peste doi ani este generată de blocaje administrative și proceduri birocratice, nu de considerente medicale.

Analiza se bazează pe raportul Patients W.A.I.T. Indicator, care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și accesul efectiv al pacienților la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces complet la doar 19%, respectiv 33 de medicamente.

În plus, 81% dintre medicamentele inovatoare aprobate în UE sunt indisponibile pacienților români, doar 13% având acces complet, iar 6% fiind disponibile cu restricții. Cu alte cuvinte, 8 din 10 terapii aprobate la nivel european nu ajung la timp la pacienții din România, indiferent de beneficiul lor clinic.

‘În oncologie, timpul este parte din tratament. Fiecare zi de așteptare reduce șansele de supraviețuire. Prețul acestei întârzieri nu se măsoară în proceduri sau dosare, ci în vieți pierdute’, a declarat Cezar Irimia, președinte FABC.

În cadrul evenimentului, FABC a facilitat discuții aplicate pornind de la concluziile raportului Patients W.A.I.T., analizând cauzele administrative ale acestui decalaj și exemple de bune practici din alte state europene, unde accesul rapid la inovație a fost posibil prin termene clare, proceduri predictibile și responsabilitate instituțională. Dezbaterile au urmărit identificarea unor direcții concrete care pot fi adaptate și implementate în România pentru reducerea timpilor de așteptare.

FABC solicită reducerea timpilor de acces și alinierea României la standardele europene, subliniind că un medicament compensat, dar inaccesibil în practică, reprezintă un eșec sistemic și generează decese evitabile.

Evenimentul ‘Prețul Așteptării’ a reunit reprezentanți ai autorităților, profesioniști din sănătate, societăți medicale, industria farmaceutică și pacienți, într-un dialog orientat spre soluții și parteneriat instituțional, în spiritul obiectivelor asumate prin Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, marcată anual pe 4 februarie, este un moment-cheie de conștientizare a responsabilității publice privind prevenția, diagnosticul și tratamentul cancerului.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) este o organizație-umbrelă care reprezintă pacienții oncologici din România, membru fondator al Alianței Pacienților Cronici din România, și derulează constant acțiuni de reprezentare și susținere pentru acces echitabil, rapid și real la diagnostic și tratamente inovatoare, în acord cu standardele europene.