În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00.20, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației au oprit un autoturism care circula pe strada Dragoș Vodă din localitate.

Întrucât bărbatul de 39 de ani, care conducea autoturismul în cauză, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării a indicat concentrația de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea determinării cu exactitate a îmbibației alcoolice.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.